Spende 45mila euro e realizza il suo sogno | ora ha il seno più grande della Germania

caffeinamagazine

: Ha 27 anni e si fa chiamare 'La Barbie di Berlino'. Spende 45mila euro per realizzare il suo sogno Ora ha il seno… - DonnaFanpage : Ha 27 anni e si fa chiamare 'La Barbie di Berlino'. Spende 45mila euro per realizzare il suo sogno Ora ha il seno… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Di Ken umani ne abbiamo visti ben due negli ultimi tempi. Rodrigo Alves, l’originale, e Angelo Sanzio, il Ken italiano che arriva da Civitavecchia e che ha partecipato all’ultimoFratello Nip. Entrambi si sono sottoposti a parecchie operazioni chirurgiche per assomigliare alla bambola maschile per antonomasia: il fidanzatomitica Barbie. Ma ci sono anche Barbie umane. L’ultima è tale Paris Herms, che si fa chiamare la Barbie tedesca. Viene da Berlino, ha 27 anni e negli ultimi tempi è diventata una star dei social, dove conta più di 200mila followers. Beh, diciamo che si è fatta notare. Come? Mettendo in mostra le sue forme davvero prorompenti. Forme artificiali, è chiaro. Anche Paris si è più volte sottoposta a interventi chirurgici, arrivando are la bellezza di oltrepur di avere un décolleté gigantesco. Il più...