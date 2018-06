Specie aliene invasive | “informati | pensa | viaggia”

Identificate 149 Specie aliene in Europa : Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dalle Università di Berna e Friburgo in Svizzera, dall’Università Stellenbosch e dall’Istituto nazionale della biodiversità in Sudafrica, l’Accademia ceca delle Scienze e la Charles University di Praga, l’Estacion Biologica del Donana a Siviglia in Spagna, ha registrato la presenza di ben 149 specie aliene (una specie vivente che, a causa dell’azione dell’uomo, ...

Cambiamento climatico - Specie aliene invasive e distruzione di habitat : tutti i numeri sulla Biodiversità e le minacce alla sua conservazione : L’attuale ritmo di estinzione delle specie animali e vegetali è considerato da 100 a 1.000 volte superiore a quello registrato in epoca pre-umana. Gli scienziati ritengono che siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, questa volta per cause antropiche, persino superiore a quella che ha segnato la fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa. Dal 1500 a oggi, le specie estinte documentate sono 765, di cui 79 mammiferi, 145 uccelli, 36 anfibi. ...

22 maggio - Giornata Mondiale della Biodiversità : Specie aliene invasive tra le maggiori minacce al patrimonio naturale : Tra cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat naturali, sono numerose le minacce al nostro patrimonio naturale e alla Biodiversità. Si stima infatti che il tasso di la perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa dell’impatto del crescente impatto dell’uomo. Tra le cause più devastanti e difficili da contenere, la diffusione incontrollata delle specie aliene invasive. La stima dei costi sociali ed ...

Le Specie aliene la principale causa di estinzione degli uccelli : Un nuovo studio fa luce su una delle principali cause di estinzione o di declino significativo di alcune specie di uccelli in tutto il mondo: essa sembra essere stata dovuta prevalentemente alla diffusione incontrollata di animali e piante in aree geografiche diverse da quelle di origine. Negli ultimi 500 anni le specie aliene invasive (IAS) sono state parzialmente o interamente responsabili dell’estinzione di almeno 112 specie di ...