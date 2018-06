Spazio | scoperti oggetti che sembrano nubi di gas ma si comportano come stelle | vicino al

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Si trovano nel cuore della Via Lattea, nei pressi del buco nero supermassiccio che ivi risiede, e le loro caratteristiche – che richiamano sia ledi gas, sia le– hanno destato molti interrogativi nella comunità scientifica. Si tratta degli ‘-G’(G-objects), recentemente tornati alla ribalta per uno studio presentato lo scorso 6 giugno a Denver, durante il 232° convegno dell’American Astronomical Society. La ricerca – “More Mystery Objects Detected Near Milky Way’s Supermassive Black Hole” – è stata condotta da un team internazionale di astronomi e coordinata dall’Università della California-Los Angeles (Ucla). Gli studiosi hanno utilizzato i dati raccolti negli ultimi 12 anni dall’Osservatorio Keck nelle Hawaii e, in particolare, hanno usato lo spettrografo dell’osservatorio per misurare le lunghezze d’onda delle strutture di gas e polveri ...