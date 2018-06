Spazio | scoperta la sorgente delle microonde anomale nella Via Lattea

Spazio - alla scoperta dei pianeti Extrasolari : Thales Alenia Space scelta come partner per PLATO : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha selezionato OHB come prime contractor di un nuovo programma denominato PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) e Thales Alenia Space, JV Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di partner. Entro la metà di giugno 2018 le negoziazioni tra ESA e OHB avranno termine e il lancio del satellite, la cui missione iniziale avrà la durata di quattro anni e mezzo, è previsto per il 2026. PLATO sarà la terza ...