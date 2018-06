Spandau Ballet in Italia nel 2018 | a Milano | Roma e Padova | prezzi dei biglietti in

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018)innelper tre concerti in programma rispettivamente a. Saranno tre le serate degliinnel, nel mese di ottobre nei club e teatri della penisola.Mertedì 23 ottobre il gruppo sarà aper un concerto al Fabrique, mercoledì 24 ottobre è atteso all'Atlantico Live die giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox di.Iper assistere ai tre concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 9.00 del 14 giugno esclusivamente online sul sito e via call center. I ticket saranno disponibili anche in tutti i punti vendita fisici TicketOne a seguir al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per il posto unico delle date di.Per il concerto diè possibile selezionare anche la tribuna numerata al prezzo di 45 euro + diritti di prevendita. ...