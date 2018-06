Spagna | il ct Julen Lopetegui esonerato a 48 ore dall' inizio del mondiale

Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di calcio al posto di Julen Lopetegui : L’ex calciatore Fernando Hierro è il sostituto scelto dalla federazione calcistica spagnola (RFEF) per rimpiazzare Julen Lopetegui come allenatore della nazionale per i Mondiali di calcio in Russia, che iniziano domani. Hierro è l’attuale direttore tecnico della nazionale spagnola e The post Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di calcio al posto di Julen Lopetegui appeared first on Il Post.