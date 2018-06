Spagna | esonerato il ct Lopetegui Arriva Hierro

Mondiali 2018 : Spagna - esonerato Lopetegui a due giorni dal debutto : Julen Lopetegui è stato esonerato dalla panchina spagnola ad un giorno di distanza dall’inizio del Mondiale di Russia 2018. Un vero e proprio terremoto per la Nazionale delle Furie Rosse a sole ventiquattr’ore dall’inizio della kermesse internazionale e a sole quarantotto dal debutto della rojas nel ‘derby’ contro il Portogallo. L’annuncio è stato dato da Luis Rubiales, neoeletto presidente federale, in una conferenza stampa molto tesa in quel ...

Spagna - il ct Julen Lopetegui esonerato a 48 ore dall'inizio del mondiale : esonerato il ct della Spagna Julen Lopetegui a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al mondiale di Russia 2018. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in una ...

Spagna - il ct Lopetegui esonerato in diretta : al suo posto Hierro : TORINO - Tanto tuonò che piovve: Julen Lopetegui non è più il ct della Spagna . Il selezionatore è stato esonerato in diretta da Luis Rubiales , presidente della Federazione iberica, durante una ...

Mondiali 2018 - ct della Spagna Lopetegui esonerato a due giorni dal debutto : La Spagna non ha un commissario tecnico a due giorni dal primo match dei Mondiali in Russia contro il Portogallo. La Federazione iberica ha annunciato poco fa l’esonero dell’ex ct Jules Lopetegui, “colpevole” di aver accettato l’offerta del Real Madrid dieci giorni dopo aver firmato il rinnovo del contratto con la stessa federazione per continuare a guidare le furie rosse. “Ringraziamo Lopetegui per quanto fatto ma siamo costretti a ...

A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui : Calciatori in rivolta : A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta. Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico The post A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Spagna - esonerato Lopetegui dopo l'annuncio del Real Madrid. La conferenza stampa LIVE : Ho parlato con i giocatori, faremo tutto il possibile insieme al nuovo staff per vincere la Coppa del Mondo. Io ho dato loro le mie spiegazioni ai giocatori e loro hanno capito. Quello che vi posso ...

Lopetegui esonerato da ct Spagna : Ci vediamo obbligati a rescindere il contratto con il selezionatore tecnico ". Con queste parole il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato in conferenza stampa l'esonero ...