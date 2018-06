Sonia - la sposa trevigiana dell'Isis si è già pentita : 'Loro amano il sangue - voglio tornare in Italia - aiutatemi' : TREVISO - 'pentita di esser partita per la Siria?'. Passa qualche secondo prima della risposta, ma non batte ciglio mentre guarda la telecamere del Tg1: 'Sì, ovvio'. Sonia Khediri , con il volto ...