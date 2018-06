Sonia | la 21enne italiana nell’Isis | “Ora ho capito e voglio lasciare lo stato islamico”

fanpage

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Per la prima volta parla la giovane originaria del Trevigiano considerata dai pm italiani a tutti gli effetti una foreign fighter dopo la sua adesione all'Isis. "Mi sono resa conto che loIslamico non era come mi aspettavo, un mondo perfetto e giusto dove si viveva secondo le regole del Corano ma era ormai troppo tardi" ha spiegato lache ora è in un campo profughi dopo la caduta di Raqqa.