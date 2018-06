Sondaggi elettorali politici | M5S e Lega a braccetto | flessione di Forza Italia

Blastingnews

: Nella nostra Supermedia dei #sondaggi la @LegaSalvini supera il 25% e prosegue nel suo trend positivo, che dura orm… - you_trend : Nella nostra Supermedia dei #sondaggi la @LegaSalvini supera il 25% e prosegue nel suo trend positivo, che dura orm… - BlogNews_it : Sondaggi elettorali SWG, si riprende il Movimento 5 Stelle - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: Sondaggi politici elettorali SWG: Lega recupera, M5S 31,5% si è ripreso? -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) La prima decade del mese di giugno è andata in archivio e ci ha lasciato una serie disu cui poter discutere. Le intenzioni di voto pubblicate da Index Research evidenziano un andamento positivo da parte di Movimento 5 Stelle e, che si trovano al Governo insieme e procedono fianco a fianco. Il loro trend è positivo, ma cosa sta accadendo agli altri partiti? Di seguito andremo ad analizzare i valori di ciascuno, con le variazioni rispetto all'indagine precedente. Index Research: Pd in crescita, scendeIl M5S è primo tra le preferenze dei cittadini e ottiene il 29,2%. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto a quella conquistata alle elezioni politiche, ma rispetto all’ultimo periodo ha incrementato il valore dello 0,2%. Lo stesso aumento si è registrato per la, che si è portata al 26,7%. Il partito di Matteo Salvini si mantiene in scia e ...