Siracusa | 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto | poi barca riparte

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) - “Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, “dal momento che la qualità ed il livello delle docenze

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema “minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 m

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema ‘minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 maggio 2018, che vedrà impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale riconosciute sul piano ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) – ‘Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, ‘dal momento che la qualità ed il livello delle docenze che il corso propone è unica e varrebbe davvero la pena poter esportare quello modello in altre città della Sicilia, i ...