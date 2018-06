Simone Coccia e Floriana Secondi | il dubbio dell' ex | «Quando aspettava un figlio da me

Simone Coccia dopo gli attacchi al GF : «Potrei sporgere querele - ma rido» : MILANO - 'Persone affamate di popolarità hanno usato la mia immagine'. Simone Coccia si difende dagli attacchi subiti durate la sua partecipazione al Grande Fratello . Nel reality infatti tra riviste ...

Floriana Secondi e Simone Coccia - il terribile dubbio dell’ex : “[…] Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua era incinta di mio figlio. A questo punto, mi viene da mettere in dubbio anche la paternità di quel bambino, che purtroppo non è mai nato […]”. Sono parole molto forti quelle che Daniele Pompili ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv parlando della sua ex Floriana Secondi, vincitrice del GF3. Pompili spiega di aver scoperto solo recentemente (forse ...

Salvo Veneziano contro il GF : 'Grazie a Dio non ci sono andato. Simone Coccia mi ha querelato - Aida Nizar odiata in Spagna' : MILANO - 'Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show, com'era previsto all'inizio'. Il Grande Fratell o targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto ...

Simone Coccia - lettera di Milena a Pomeriggio 5/ Video : "Mi hai salvato la vita dopo il terremoto ad Amatrice" : lettera per Simone Coccia Colaiuta a Pomeriggio 5: Milena, la donna che ha salvato dalle macerie di Amatrice, ha scritto per lui parole davvero commoventi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ "Simone Coccia non è quello che vedete" : le accuse di un ex gieffino : Grande Fratello 2018, Simone Coccia nel mirino: "Non è quello che vedete!" Le accuse dell'ex gieffino Salvo Veneziano e le parole di Simona Izzo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Stefania Pezzopane : "Simone Coccia migliorato dopo il Grande Fratello" : “Speravo che Simone potesse vincere, ma c'erano concorrenti che sono stati più 'accattivanti' col pubblico. Lui si è divertito, io mi sono divertita ed il pubblico anche. Era quello il suo scopo”. A parlare è la deputata Pd e fidanzata di Simone Coccia Colaiuta Stefania Pezzopane, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Com'è stato rivedere il suo fidanzato ...

Nina Moric e Simone Coccia Colaiuta/ Dalla lite per Lapo Elkann e le chat hot alla pace alla Grande Fratello : Nina Moric e Simone Coccia Colaiuta, Dalla lite per Lapo Elkann e le chat hot alla pace alla Grande Fratello. Cosa è successo tra la modella croata e il finalista del reality show?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:56:00 GMT)

STEFANIA PEZZOPANE / Abbraccio e bacio con Simone Coccia : lui - "quanto sei bella!" : STEFANIA PEZZOPANE, a gran sorpresa, torna al Grande Fratello 2018 per una seconda volta. Nuovo gesto d'amore per il fidanzato Simone Coccia per la finalissima!(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:07:00 GMT)

GF 15 : Lory Del Santo difende Simone Coccia e critica Matteo Gentili : Matteo Gentili contestato da Lory Del Santo che difende Simone Coccia Il Grande Fratello 15 si è chiuso poche ore fa con la vittoria di Alberto Mezzetti. Il reality condotto da Barbara d’Urso è stato al centro della puntata di Mattino 5. Federica Panicucci ha dedicato l’ultimo segmento del rotocalco di Canale5 proprio al GF 15, mostrando ospiti e opinioni contrastanti. In particolare Lory Del Santo ha voluto difendere Simone Coccia ...

Grande fratello - Stefania Pezzopane riabbraccia Simone Coccia : 'Non ci si può vergognare di amare' : Stefania Pezzopane ha riabbracciato Simone Coccia eliminato dalla casa del Grande fratello . 'Sono venuta a riprenderti, ti amo moltissimo' ha detto la deputata del Pd nello studio di Barbara D'Urso, ...

Simone Coccia COLAIUTA ELIMINATO/ La Pezzopane ha perdonato tutti i suoi flirt? (Grande Fratello 2018) : SIMONE COCCIA COLAIUTA è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 01:02:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Stefania Pezzopane a Simone Coccia : "Mai vergognata di amarti" (video) : Stefania Pezzopane è la sorpresa di Simone Coccia, quinto classificato della quindicesima edizione del Grande Fratello. L'onorevole, ancora una volta, ha intavolato un lungo discorso ribadendo il proprio amore nei confronti del fidanzato:"Mi batte forte il cuore. Mai nella mia vita avrei immaginato di essere qui. Faccio un lavoro diverso. Però sono innamorata di Simone. Abbiamo una bella storia. Sono venuta a riprenderti. Il gioco è stato bello, ...

GF - Simone Coccia eliminato. La Pezzopane lo bacia - Aida attacca : "Sei un truffatore" : Ritorno col botto per Simone Coccia Colaiuta. L'ex spogliarellista, quinto classificato al "Grande Fratello", è arrivato in studio accolto dalla conduttrice Barbara d'Urso e ad aspettarlo c'erano gli attacchi di Aida...