“Sii disponibile per qualcun altro” | ecco come partecipare alla Giornata Mondiale del

meteoweb.eu

: 14 giugno, giornata mondiale del donatore: l'#ospedale #Cardarelli lancia la campagna 'sii disponibile per qualcun… - Napolitanteam : 14 giugno, giornata mondiale del donatore: l'#ospedale #Cardarelli lancia la campagna 'sii disponibile per qualcun… - genova24it : Il motto di quest'anno? 'Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita' - giada_demartis : RT @gplanet_news: Donare il sangue fa bene.“Be there for someone else. Give blood, share life”, “Sii disponibile per qualcun altro. Dona sa… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (peraltro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazionedella Sanità per ladel Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, questa iniziativa è diventata un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto e per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate. L’evento, graziecollaborazione tra il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e DonatoriNati Calabria, si concretizza anche in Calabria ed è aperto a tutti coloro che ...