Siete vigliacchi | dovete morire Licenziata la maestra anti-polizia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Alla fine l'hanno. Lavinia Flavia Cassaro, rinominata la "cattiva" di Torino, è stata rimossa dall'insegnamento. La decisione, riporta La Stampa, è stata presa dall'ufficio scolastico regionale una settimana fa, il 7 giugno. A nulla è servita la difesa della Cassaro, ripresa dalle telecamere mentre il 22 febbraio scorso durante una manifestazionefascista inveiva contro i poliziotti schierati in divisasommossa.", mi fate schifo,", gridava la Cassaro agli agenti di fronte alle telecamere, incurante del ruolo educativo che svolgeva nei confronti dei bambini in classe. Docente all'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Torino, scuola elementare nella periferia Nord della città, la 38enne di Piazza Amerina (Enna) si era trasferita a Torino dopo qualche tempo passato a Bologna. Nel capoluogo torinese si è distinta per la partecipazione a ...