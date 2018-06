Sicilia | M5s | Collegato finanziaria | maggioranza out e rinvia ancora'

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...

Sicilia - all’Ars parla il presidente maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Città al voto : avanza il centrodestra - frena M5s. Affluenza in calo ma non in Sicilia : E' stata del 61,19% l'Affluenza rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative Sicilia - Musumeci in crisi fa regalo al M5s? : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, il "rischio" del Centrodestra con il 70% degli elettori che sposa asse Lega-M5s(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Sicilia : M5S - prorogare scadenza corsi Avviso 2 : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Il M5S all'Ars chiede all'assessorato regionale alla Formazione professionale di prorogare i termini per le preiscrizioni per le candidature degli allievi ai corsi di formazione regionale dell'Avviso 2. Il termine, fissato alle 12 dell'11 giugno per perfezionare la pre-

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all’Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull’energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all’Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede ‘Misure per la promozione della generazione distribuita nel territorio della Regione Siciliana’. Il ddl regionale mira a favorire l’adozione generalizzata ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Lega al governo? Solita scena di presidente che chiede elemosina : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Troverei poco edificante la scelta di Musumeci di far entrare la Lega nel governo regionale, dato che fino a qualche mese fa gli ha chiuso la porta in faccia. Ma probabilmente oggi si sente schiacciato da due forze che sono al governo nazionale e di cui, in Sicilia, un

Sicilia : Pasqua (M5S) - ingiustificabili ritardi pagamenti assegni disabili : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "I disabili Siciliani non possono attendere luglio per ottenere la liquidazione di somme per l'assistenza previste da una legge dello scorso anno. C'è un ritardo pauroso e inqualificabile, frutto dell'approssimazione del governo Musumeci che snocciola cifre ballerine su

M5S e Lega tornano nemici nella Sicilia delle città al voto : CATANIA - Di prima mattina il leader della Lega Matteo Salvini si presenta al mercato del contadino di Catania per iniziare il suo giro elettorale in Sicilia. Tra una contestazione e l'altra dei ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini e Di Maio in Sicilia : “Amministrative ed Europee - andremo separati” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:33:00 GMT)

Acqua : Corrao (M5S) - multa Ue? Ora Siciliani sanno costo mala gestio della politica : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Già quattro anni fa eravamo fortemente preoccupati per il rischio di infrazioni. Ora questa maxi multa mette nero su bianco quanto cerchiamo di denunciare da quattro anni: per colpa della mala gestio della depurazione dei reflui, ora molti comuni rischiano il default"

Acqua : M5S - in Sicilia 17% depuratori non funziona (2) : (AdnKronos) - "I dati dell'Arpa in nostro possesso fotografano una situazione inqualificabile - aggiunge Di Paola - E' evidente che se in Sicilia gli impianti non funzionano la responsabilità è di chi, pur avendo il compito di vigilare e ottemperare ai rilievi mossi già 4 anni dalla Corte di giustiz