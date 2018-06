Serve porto sicuro | un' altra nave in attesa

Migranti : sindaco Porto Empedocle - Serve buonsenso - no a strutture ghetto (2) : (AdnKronos) - "serve buonsenso e umanità, ricordando sempre che si tratta di esseri umani, avendo cura per le persone e non alimentando il razzismo nelle comunità locali - aggiunge Carmina -. Occorre creare nei Paesi al di là del Mediterraneo le condizioni perché i Migranti non siano costretti a par

Migranti : sindaco Porto Empedocle - Serve buonsenso - no a strutture ghetto : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – “Fermare le traversate equivale a salvare vite umane e a bloccare gente senza scrupoli che fa affari sulla pelle di poveri disgraziati, stipati in imbarcazioni sempre più inadeguate con il rischio di farli morire nel Mediterraneo. Salvare vite umane è un dovere, ma l’Italia e la Sicilia non possono da sole farsi carico del fenomeno migratorio a meno che non si voglia fare della macelleria sociale. ...

Migranti : sindaco Porto Empedocle - Serve buonsenso - no a strutture ghetto (2) : (AdnKronos) – “serve buonsenso e umanità, ricordando sempre che si tratta di esseri umani, avendo cura per le persone e non alimentando il razzismo nelle comunità locali – aggiunge Carmina -. Occorre creare nei Paesi al di là del Mediterraneo le condizioni perché i Migranti non siano costretti a partire, forse ci vorranno anni ma è necessario iniziare”. Ma per il sindaco a Cinque Stelle serve anche un’attenzione nei ...

