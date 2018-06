Serie B | clamoroso ribaltone in arrivo | tre club nei guai | la situazione per i ripescaggi

Una serata da… Lupi : Cosenza clamoroso - adesso la Serie B non è un sogno - 20.000 spettatori in delirio [VIDEO] : Si sono giocate le gare di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C, Cosenza da sogno e che adesso punta alla promozione in Serie B. Il Cosenza ha battuto il Sudtirol nella semifinale dei playoff di Serie C in una partita letteralmente dominata in uno stadio San Vito – Marulla gremito da circa 20.000 spettatori: i “Lupi” calabresi volano così in finale per giocarsi la promozione in Serie B, dove i rossoblù mancano da quindici anni (ultima ...

Clamoroso Serie B - playoff verso il rinvio : tutti i dettagli : Clamoroso nel campionato di Serie B, i playoff per la promozione in massima categoria sempre più verso il rinvio, l’ufficialità dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. e partita rinviate di una settimana per a causa della possibile penalizzazione del Bari, l’udienza relativa alle violazioni CO.VI.SOC era stata già anticipata a venerdì 25 maggio. La penalizzazione del Bari potrebbe portare ad invertire il campo con il ...

Risultati - classifica e verdetti Serie B - il Parma è in Serie A : clamoroso pareggio del Frosinone - ‘dramma’ Novara - è in Serie C [FOTO] : 1/59 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 18 05 2018 La Spezia - (Italia) Sport ...

Risultati Serie B - 42^ giornata LIVE : clamoroso vantaggio Foggia con Mazzeo : Risultati Serie B, 42^ giornata LIVE: il Frosinone può festeggiare la promozione – Si gioca la 42^ giornata ed ultimo turno valido per il campionato di Serie B, il Frosinone può festeggiare la promozione nella gara casalinga contro il Foggia mentre le squadre promosse ai playoff sono state già decise. Importanti partite anche per la zona retrocessione e per i playout, diverse squadre ancora coinvolte. Risultati Serie B, 42^ giornata ...

Serie B : due verdetti ed un clamoroso esonero alla vigilia dei play off Video : Dopo i risultati della 41a giornata di Serie B, la classifica generale ha emesso i primi verdetti del campionato per la zona retrocessione. Infatti, la Pro Vercelli e la Ternana sono matematicamente in Serie C, mentre rimane disperata la situazione della V. Entella che con 41 punti in classifica è seriamente indiziata come terza squadra che retrocedera' nella Serie inferiore. Ternana e Pro Vercelli retrocesse, 6 squadre in lotta per evitare i ...

Clamoroso Serie C Girone B - ancora penalizzazioni : arriva il ribaltone - ecco come cambia la classifica : Clamoroso ribaltone nel campionato di Serie C Girone B, la Corte Federale d’Appello ha deciso di accogliere il ricorso della procura federale, due punti di penalizzazione al Santarcangelo per aver ottemperato in ritardo al pagamento dei contribuiti, farà il playout contro il Vicenza, salvo il Teramo. La 2a Sezione della Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano (Girone A di Serie C) e del Piacenza (Girone A di ...

Clamoroso Serie C : il campionato è finito - ma cambia la classifica Video : Ancora confusione in Serie C. Il campionato è finito, si attende l'inizio dei play off e dei play out, ma la classifica cambia. Perchè? Ancora una volta ci sono di mezzo situazioni extra-calcistiche. Si continua a parlare di classifica modificata non soltanto per i punti di penalizzazione, ma anche per quelli che vengono restituiti alle squadre dopo i ricorsi. In tutto, in questa stagione sono stati ben 74 i punti di penalizzazione in Serie C: ...

Serie B : clamoroso deferimento - addio promozione? Video : Tanto tuonò che piovve. Così si potrebbe commentare il provvedimento emesso dal Procuratore Federale nei confronti del Bari, club che disputa il #campionato di Serie B. Negli ultimi mesi si erano rincorse le notizie circa la segnalazione effettuata dalla Covisoc su presunte irregolarita' amministrative del club pugliese. Solo qualche settimana fa, un comunicato della societa' aveva tranquillizzato la tifoseria barese che tali voci non avevano ...

Clamoroso in Serie B - ribaltone in arrivo in classifica : deferito il Bari per responsabilità oggettiva : Il Procuratore federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari in Serie B per alcune irregolarita’ amministrative. Il Procuratore ha deferito Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della societa’, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo ...

Serie C - clamoroso : forte litigio col mister - titolare lascia la squadra? Video : La #Serie C non finisce mai di stupire. Quotidianamente giungono notizie [Video]che riguardano sia il campo che vicende extra-calcistiche come le penalizzazioni ufficializzate nei giorni scorsi. Stavolta, a farla da padrone, sarebbe un litigio consumatosi in una formazione del Girone C durante l'allenamento di ieri pomeriggio. A riportare la notizia è stato il sito Tuttoc.com, che ha parlato anche di una probabile esclusione del calciatore ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : clamoroso scivolone del Milan col Benevento : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:36:00 GMT)