Serie B | andata finale playoff | Palermo-Frosinone 2-1 La Gumina e l' autorete di

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : Finale Andata - Palermo vs Frosinone : Va in scena a Palermo (diretta esclusiva su Sky Sport) il primo atto della Finale dei playoff di Serie B, che si concluderà domenica alla stessa ora allo stadio Stirpe, decretando la terza promossa in Lega A dopo Empoli e Parma. I siciliani di Stellone, ex ct dei ciociari, si sono qualificati eliminando il Venezia (1-1 e 1-0), gli uomini di Longo hanno invece conquistato la Finale a spese del Cittadella (dop...

Palermo-Frosinone - Andata Finale Serie B : le probabili formazioni. Stellone ripropone Nestorovski. Ciofani non recupera : Vigilia dell’Andata della Finale dei playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone. Erano le due favorite della vigilia e hanno tenuto fede alle previsioni. Ora, però, rimane un solo posto per la promozione in Serie A. Ad avere il vantaggio è il Frosinone, in quanto terzo classificato, che dispone di due risultati su tre nel doppio confronto. Il Palermo ha l’obbligo di sfruttare il fattore campo nella prima partita ma l’allenatore ...

Serie B Palermo - Stellone : «Dobbiamo osare di più all'andata» : Palermo - "Sicuramente è emozionante affrontare il Frosinone , lì ho passato anni importanti, appena smesso di giocare abbiamo costruito qualcosa di importante, portando giovani in prima squadra, ...

Palermo-Frosinone - Andata Finale Serie B : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Primo atto della Finale dei playoff di Serie B. Al Renzo Barbera si sfideranno Palermo e Frosinone. Erano le due squadre favorite per assicurarsi il terzo posto per la Serie A insieme a Empoli e Parma, stando alla classifica, ma per entrambe non è stata una passeggiata arrivare fin qui. I rosanero hanno sofferto fino all’ultimo contro il Venezia, mentre ai laziali sono bastati due pareggi contro il Cittadella. Il Frosinone, infatti, ...

Finale Play-off Serie B - Frosinone-Palermo : le date di andata e ritorno. Orari - programma e tv : Frosinone e Palermo si sfideranno nella Finale dei Playoff di Serie B. La vincente del doppio confronto potrà festeggiare la tanto sperata promozione in Serie A e godersi un posto al sole. I laziali, terzi in regular season, hanno gettato alle ortiche la chance del salto di categoria diretto e sono stati costretti a questa roulette dove hanno superato il Cittadella con un doppio 1-1. I siciliani, quarti in campionato, hanno eliminato il Venezia ...

