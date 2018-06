Selena Gomez “è brutta” per Stefano Gabbana | fan e amici massacrano lo stilista con

Ritorno di fiamma per Justin Bieber e Hailey Baldwin - definitivo l’addio a Selena Gomez (video) : Justin Bieber e Hailey Baldwin sono stati recentemente intercettati insieme, a Miami. In America la coppia è apparsa all'ingresso di un noto club mentre cercava di sfuggire all'occhio indiscreto dei paparazzi appostati nei pressi del locale nella speranza di stappare uno scoop sentimentale. Justin Bieber e Hailey Baldwin sono stati fotografati insieme più volte nelle scorse settimane, una delle quali nei pressi di Hillsong Church al Vous di ...

Selena Gomez : secondo i fan ha citato quattro dei suoi ex nel video di “Back To You” : Lo avevi notato? The post Selena Gomez: secondo i fan ha citato quattro dei suoi ex nel video di “Back To You” appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : nel video di “Back To You” ha dimostrato che l’Italia è sempre al primo posto nel suo cuore : Ecco perché <3 The post Selena Gomez: nel video di “Back To You” ha dimostrato che l’Italia è sempre al primo posto nel suo cuore appeared first on News Mtv Italia.

Nel video ufficiale di Back To You di Selena Gomez un sosia di Justin Bieber per un film retrò sulla loro storia : Il video ufficiale di Back To You di Selena Gomez non fa altro che alimentare le supposizioni sul protagonista del testo del brano, l'ex compagno della cantante Justin Bieber. Nella clip in stile retrò, rilasciata su Youtube il 5 giugno, la Gomez interpreta una giovane donna che durante una festa in stile Anni '20 posa lo sguardo su un ragazzo biondo che - coincidenza o meno - somiglia almeno nei colori a Justin Bieber. Con lui fugge via a ...

Justin Bieber rivuole Selena Gomez - ancora un ritorno di fiamma per i Jelena? : Justin Bieber rivuole Selena Gomez. Un nuovo ritorno di fiamma potrebbe essere all'orizzonte. L'artista americano sembra essere ancora innamorato della sua storica ex fidanzata e non è da escludere che tra i due possa esserci un nuovo capitolo sentimentale in futuro. HollywoodLife lo comunica in anteprima esclusiva. Stando a quanto viene riportato sul sito di HollywoodLife, una fonte segreta avrebbe raccontato una sorta di spionaggio ...

Selena Gomez : nelle prime immagini del video ufficiale di “Back To You” è semplicemente fantastica : Uscirà prestissimo, parola di Sel The post Selena Gomez: nelle prime immagini del video ufficiale di “Back To You” è semplicemente fantastica appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez dopo Justin Bieber tradisce l’amica Jennifer Aniston : Selena Gomez avrebbe la fissa per i Justin. dopo Bieber, con il quale recentemente era stata protagonista di un ritorno di fiamma che a quanto pare è durato quanto un gatto in tangenziale, la stellina del pop si sarebbe presa una cotta per un altro Justin, questa volta Theroux. Non ci sarebbe nulla di male a parte una notevole differenza d’età (25 anni lei, 46 lui), ma quel che fa discutere oltreoceano è che, come noto, Theroux è – ...

Shawn Mendes : secondo i fan la nuova canzone “Nervous” assomiglia a “Bad Liar” di Selena Gomez : Lasciamo giudicare a te! The post Shawn Mendes: secondo i fan la nuova canzone “Nervous” assomiglia a “Bad Liar” di Selena Gomez appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : Jennifer Aniston le avrebbe chiesto spiegazioni riguardo all’ex Justin Theroux : Continua il gossip sulla cantante e l'attore The post Selena Gomez: Jennifer Aniston le avrebbe chiesto spiegazioni riguardo all’ex Justin Theroux appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Selena Gomez hanno cantato insieme durante una data del Reputation Stadium Tour : BFF The post Taylor Swift e Selena Gomez hanno cantato insieme durante una data del Reputation Stadium Tour appeared first on News Mtv Italia.

I duetti di Taylor Swift con Selena Gomez e Troye Silvan - migliori amici al Reputation Tour (video) : I duetti di Taylor Swift con Selena Gomez e Troye Sivan al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, hanno sorpreso il pubblico della tappa losangelina del Reputation Stadium Tour, inaugurato ai primi di maggio. Un evento speciale, quello di Pasadena, che ha visto le apparizioni di due guest star a sorpresa sabato 19 maggio. Taylor Swift ha cantato My My My! con Troye Silvan, il primo dei due ospiti a salire sul palco, apparso nella prima ...

Da Selena Gomez a Zac Efron - le star che hanno passato una notte di passione con altre star : Se sei una celebrity e frequenti i party più cool del mondo è naturale che, per forza di cose, ti possa trovare faccia a faccia con le star del momento . via GIPHY I diari segreti delle persone famose sono pieni zeppi di segreti inconfessabili , come ...

Selena Gomez e Justin Theroux stanno insieme? L’indiscrezione da Hollywood e la delusione di Jennifer Aniston : Selena Gomez e Justin Theroux stanno insieme? Sembra uno scherzo del destino, ma la nuova fiamma di Selena Gomez sarebbe un altro Justin, questa volta l'attore, regista e produttore statunitense Justin Theroux. Seppur soltanto un'indiscrezione dai principali tabloid americani, tra cui la rivista Life & Style, Daily Mail ed E!News, Selena Gomez e Justin Theroux sarebbero "più che amici". Non è chiaro, dunque, se Selena Gomez e Justin ...

Selena Gomez : ci sarebbe un altro Justin nel suo cuore : What?! The post Selena Gomez: ci sarebbe un altro Justin nel suo cuore appeared first on News Mtv Italia.