Sei in un paese meraviglioso | Conferenza Stampa | 13 giugno 2018 | In diretta dalle ore 11 : Oggi, mercoledì 13 giugno 2018, a partire dalle ore 11, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di Sei in un paese meraviglioso, programma in onda su Sky Arte HD, condotto da Dario Vergassola e Roberta Morise.

Ci Sei?! Paese a Ferro e Cuoco oggi e domani a Riccione : Come anticipato il tutto sarà accompagnato da musica e spettacoli. In particolare, mercoledì sera le note saranno quelle del rock and roll anni Cinquanta dei Flaming gene and his tonics e del blues ...

Sei in un Paese meraviglioso - Roberta Morise affianca Dario Vergassola (Anteprima Blogo) : Novità alla conduzione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma promosso da Autostrade per l'Italia in onda su Sky Arte HD (canali 120 e 400). Insieme al veterano Dario Vergassola ci sarà Roberta Morise. Per la showgirl si tratta del ritorno in tv dopo l'addio da Easy Driver (sostituita da Metis Di Meo). Le nuove puntate del programma che racconta le bellezze dell'Italia andranno in onda a partire dal 18 giugno su Sky Arte.

Giappone - Sei dispersi per una frana nel Sud-Ovest del Paese - : Una massa di fango è crollata investendo quattro abitazioni nella prefettura di Oita. I dispersi sono un uomo di 45 anni e quattro donne di età compresa tra i 21 e i 90