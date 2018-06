Secondo un report di IHS Xbox One avrebbe piazzato 39 milioni di unità

eurogamer

(Di mercoledì 13 giugno 2018) QuanteOne sono state vendute fino ad oggi? A questa domanda ancora non si può dare una risposta ufficiale, dato che Microsoft continua a non voler comunicare i dati di vendita della sua ammiraglia.Per ora, ci siamo accontentati dei numeri condivisi da EA all'inizio di maggio di quest'anno: si parlava di 30diOne piazzate. Per la precisione, in quell'occasione il CFO di EA, Blake Jorgensen dichiarò "a fine 2017 c'erano 103di console sul mercato tra PS4 eOne", ma considerando che Sony aveva confermato che a fine 2017 erano state vendute 73,6di PS4, con una semplice sottrazione era risultato che leOne vendute erano 29,4.Ora, come riportato su ResetEra, la società IHSconfermato che le console vendute sono 39. Wall Street Journal e BBC si riferiscono aldi IHS che parla di 39,1diOne vendute fino ...