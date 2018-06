Se i temi li decidessero gli studenti | quest' anno alla maturità ci sarebbero Coez e

agi

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Era l'imprevedibile tra gli imprevedibili: parliamo di Giorgio Caproni, protagonista dell'analisi del testo nell'esame dello scorso. Dopo di lui, i maturandi hcompreso che le decisioni del Miur in merito di tracce di maturità possono riservare non poche sorprese. E se il ministero dell'Istruzione decidesse di chiudere con il passato e concentrarsi solo sull'attualità? E sea fosse non solo recente, ma anche "attuale" per generi e fruizione? È quello che ha tentato di immaginare Skuola.net insieme a circa 5mila maturandi, proponendo loro una rosa di personaggi - autori e autrici - ancora viventi che potrebbero essere perfetti per comparire tra idi prima prova. Con quali opere del nuovo millennio si vorrebbero cimentare? Scrivono in versi, esattamente come i poeti di un secolo fa, ma per comporre dischi di ...