Scuola | dignità e riconoscimento economico ai docenti dal nuovo Governo

C’è una questione Scuola che va oltre i confini nazionali. Una questione di dignità - di senso e di uguaglianza : Fatti importanti stanno accadendo nelle scuole di alcuni paesi occidentali, alcuni hanno tratti comuni, altri hanno specificità locali. E tra questi fatti vi è certamente una diffusa, generale, comune mobilitazione di insegnanti, docenti, studenti e famiglie.Scioperi sono in atto in almeno quattro stati degli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Slovenia, perfino in Germania. Il tratto comune degli scioperi degli ...