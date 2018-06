Scontro Italia-Francia | Moavero convoca l' ambasciatore | Relazioni compromesse

ilgiornale

(Di mercoledì 13 giugno 2018) La reazione del governono non si è fatta attendere troppo. All'indomani degli insulti di Emmanuel Macron a Matteo Salvini e al governo Conte per la vicenda della Nave Aquarius, il ministro degli Esteri EnzoMilanesi, hato questa mattina alla Farnesina l'francese Christian Masset ma, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin. "I toni usati da Macron sono ingiustificabili - ha tuonato il titolare del Viminale - questa situazione va sanata al più presto".Loè violentissimo. "Insulti da chi respinge e chiude i ponti non li accettiamo - ha messo in chiaro Salvini - se i francesi avranno l'umiltà di chiedere scusa, pari e patta e amici come prima" (video). Le parole usate dai vertici francesi contro il governono, dopo la decisione di Salvini di chiudere i portini alla nave Aquarius della Ong SOS ...