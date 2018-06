Scontro Italia-Francia | il ministro Tria annulla viaggio a Parigi

Migranti - Scontro tra Italia e Francia. Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli...

Scontro Italia-Francia - Moavero convoca l'ambasciatore : "Relazioni compromesse" : La reazione del governo italiano non si è fatta attendere troppo. All'indomani degli insulti di Emmanuel Macron a Matteo Salvini e al governo Conte per la vicenda della Nave Aquarius, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore francese Christian Masset ma, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin. "I toni usati da Macron sono ingiustificabili ...

Scontro Italia-Francia sui migranti : "No insulti - ma se chiedono scusa amici come prima" : Continua lo Scontro a distanza tra Italia e Francia sull'accoglienza dei migranti. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese, mentre...

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

Scontro Italia-Malta - Aquarius senza un approdo : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo" , ammonisce l'Unhcr, mentre il "timore" di Msf è che "ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Migranti - Scontro tra Italia e Malta : perché Salvini chiude i porti all'Aquarius : Ecco la ricostruzione del braccio di ferro sulla nave bloccata in mare in attesa di un luogo dove attraccare

Italia-Malta - Scontro su nave di profughi Salvini nega i porti. Scarseggiano i viveri : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «A Malta si fanno gli affari loro»

Aquarius - Scontro tra Italia e Malta. Di Maio : «Ue sia solidale - siamo soli» : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Italia-Malta - Scontro su nave dei migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Migranti - Scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

