Sci | cominciano i primi test atletici per le squadre azzurre | donne in scena allo Sport

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Il gruppo femminile di Coppa del mondo delle discipline veloci si ritrovano venerdì 15 giugno a Olgiate Olna per alcune prove atletiche Definite lee i quadri tecnici,per ledi sci alpino. Alcune componenti del gruppo femminile di Coppa del mondo delle discipline veloci si ritrovano venerdì 15 giugno a Olgiate Olna, Varese, presso loService Mapei per una serie di prove atletiche con Nicol Delago, Laura Pirovano e Johanna Schnarf, in compagnia del tecnico Damiano Scolari. Fra lunedì 18 e mercoledì 20 giugno sarà invece il turno di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Martina Peterlini, Roberta Midali e Marta Rossetti con il preparatore Marcello Tavola e il tecnico Luca Liore. Lunedì 18 giugno sarà invece il turno di Giulio Bosca e Riccardo Tonetti del gruppo di gigante maschile di Coppa del mondo con il ...