Scherma | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia C’è Paolo Pizzo

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) idel. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurripuntano alla conquista di una medaglia. Ovviamente il nome di spicco è quello di, Campione del Mondo di spada e che sta cercando di ritrovare il ritmo della gara dopo un lungo stop per un infortunio al gomito. Fari puntati anche sulla neo campionessa italiana Sofia Ciaraglia, che agli Assoluti di Milano di pochi giorni fa ha conquistato il titolo nella sciabola femminile. Anche nel fioretto Erica Cipressa e Valentina De ...