Scherma | Europei 2018 | il fioretto femminile Volpi da oro | Errigo per il riscatto

Scherma - Europei 2018 : Paolo Pizzo assente nella spada. L’Italia punta su Marco Fichera : L’Italia dovrà fare a meno di Paolo Pizzo nella spada agli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il 35enne catanese, campione del mondo in carica e numero uno del ranking, ha accusato a fine dello scorso anno un infortunio al gomito, che lo ha costretto ad operarsi lo scorso marzo. Pizzo non ha ancora recuperato ed è stato quindi costretto a saltare questo appuntamento. A rappresentare il Bel Paese in questa rassegna troveremo invece ...

Scherma - Europei 2018 : la spada femminile. Navarria tra le favorite - Fiamingo per il riscatto : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed dopo il fioretto maschile oggi tocca alla spada femminile. Questi le quattro azzurre convocate: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio ROSSELLA Fiamingo: Si presenta agli Europei fresca di titolo italiano e proprio il successo in quel di Milano ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia vuole difendere il titolo nella sciabola femminile. Rossella Gregorio punta alla finale nell’individuale : Agli Europei 2018 di Scherma, che scatteranno giovedì 16 a Novi Sad (Serbia), l’Italia proverà a confermarsi assoluta protagonista nella sciabola femminile. A rappresentare il Bel paese troveremo Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi, atlete di grande talento che sono pronte a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella sciabola femminile. Partiamo dalla ...

Scherma - Europei 2018 : il fioretto maschile. Daniele Garozzo campione in carica - Alessio Foconi in grande forma : Questa è la settimana che porterà agli Europei di Scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto maschile. Questi i quattro azzurri convocati: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà, Giorgio Avola. Daniele Garozzo: è il campione in carica, ma arriva a questi Europei dopo una stagione travagliata per via di un problema di salute che lo ...

Scherma - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - 24 azzurri per le medaglie a Novi Sad. Garozzo ed Errigo per il bis : L’Italia si presenterà agli Europei 2018 di Scherma, in programma a Novi Sad (Serbia) dal 16 al 22 giugno, per rivestire un ruolo da assoluta protagonista come ci ha sempre abituato a fare durante la rassegna continentale che quest’anno precederà i Mondiali di Wuxi (Cina, 19-26 luglio). I vari commissari tecnici hanno convocato 24 atleti che cercheranno di tenere alto il tricolore in un contesto di assoluto spessore tecnico: ...

Scherma - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei 2018 di Scherma. La location del secondo evento più importante dell’anno sarà la Spens Arena, sulle cui pedane si sfideranno i migliori atleti del vecchio continente alla caccia delle medaglie. L’Italia si presenterà a questa rassegna con l’obiettivo di confermarsi ai vertici e bissare la vittoria nel medagliere dello scorso anno. Il programma delle gare prevede lo ...

Scherma - Europei 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) gli Europei 2018 di Scherma. Sulle pedane della Spens Arena saliranno i migliori atleti del vecchio continente che si sfideranno per conquistare le medaglie. Lo scorso anno l’Italia conquistò il medagliere complessivo e l’obiettivo sarà quello di ripetersi e confermarsi così una potenza della Scherma europea. Ci attendiamo quindi di vedere gli azzurri grandi protagonisti in ...

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Europei Under23 : doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre! Trionfo di sciabolatori e spadiste : La quarta giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) porta due medaglie d’oro all’Italia: nella gara a squadre di sciabola maschile e spada femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile dove il quartetto azzurro formato da Dario Cavaliere, già oro nell’individuale, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi e Federico Riccardi si laurea campione ...

Scherma - Europei Under23 : Eloisa Passaro conquista l’argento nella sciabola - Guillaume Bianchi si ferma ai piedi del podio nel fioretto : La terza giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) regala la quinta medaglia all’Italia con l’argento di Eloisa Passaro nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla sciabola femminile dove Eloisa Passaro è stata protagonista di un grandissimo torneo, dove si è arresa solo in finale alla russa Valeriya Bolshakova, che ha battuto l’azzurra con il ...