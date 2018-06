Sassuolo | De Zerbi è il nuovo allenatore

Ufficiale - il Sassuolo esonera Iachini : in arrivo De Zerbi : Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo, il club neroverde del patron Squinzi ha optato per un cambio in panchina: arriverà De Zerbi Ora è Ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito. “Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di ...