Sarri-Chelsea | non è finita

Panchina Chelsea : Sarri ancora in corsa - ma in pole resta Jokanovic : Il dopo Antonio Conte? ancora da definire, visto che l’italiano ha un altro anno di contratto e c’e’ una penale che blocca il club di Stamford Bridge. Secondo l’Evening Standard resta ancora in piedi l’ipotesi Maurizio Sarri, anche se il tecnico toscano e’ ancora contrattualmente legato al Napoli nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla Panchina degli azzurri. Per il tabloid britannico ...

Dall'Inghilterra : 'Chelsea - resta aperta l'ipotesi Sarri ma in pole c'è Jokanovic' : LONDRA , INGHILTERRA, - Il dopo Antonio Conte ? Ancora da definire, visto che l'italiano ha un altro anno di contratto e c'è una penale che blocca il club di Stamford Bridge . Secondo l'Evening ...

Inter - Vecino e la plusvalenza mancata : Sarri lo voleva al Chelsea : Come svelato da Sky Sport , Sarri aveva già fatto il nome di Vecino al suo staff come possibile rinforzo per il Chelsea . Poi la trattativa coi Blues ha subito dei grandi rallentamenti e il nome di ...

Maurizio Sarri - gli insulti omofobi gli costano la panchina del Chelsea : E se Maurizio Sarri rimanesse col cerino in mano? Il tecnico toscano, che solo due settimane fa riceveva l'ovazione dei tifosi del Napoli in occasione dell'ultima partita di campionato, rischia di ...

Il Chelsea va in Blanc. Conte e Sarri vanno in tilt : Allegri al Real Madrid, Blanc al Chelsea, Zidane alla Juventus. Suggestioni, rumors, forse fantacalcio. Forse. Di certo, è una corsa a chi rimarrà con il cerino in mano. Perché se sono in tanti ad ...

Panchina Chelsea - colpo di scena per il prossimo allenatore : Sarri beffato : Panchina Chelsea – colpo di scena per il prossimo allenatore del Chelsea che molto probabilmente sarà Laurent Blanc. Beffa per il tecnico Maurizio Sarri che aveva il gradimento da parte di Roman Abramovich che però ha deciso di non pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il tecnico francese è dunque balzato in pole per la Panchina dei Blues, l’ultimo incontro ha avuto esito positivo ed adesso la fumata bianca può ...

Chelsea - Blanc scavalca Sarri nella volata per la panchina : Il tecnico ex Paris Saint Germain avrebbe già l'accordo con i Blues, secondo quanto riportano dall'Inghilterra. Sarri potrebbe invece finire al Tottenham, nel caso in cui Pochettino passasse al Real ...

Chelsea - Blanc sorpassa Sarri : Per l'ex tecnico del Napoli fatale la clausola da 8 milioni di euro. Abramovich ha in mano il sì del francese

Blanc-Chelsea : siamo alle firme. E' naufragata la pista Sarri : Il nuovo progetto tecnico del Chelsea partirà sotto il nome di Laurent Blanc. Il tecnico francese è infatti a un passo dal sottoscrivere il suo nuovo contratto con il club di Abramovich: l'...

Napoli - Sarri è in trappola : il Chelsea non si muove : E De Laurentiis , attraverso il Corriere dello Sport-Stadio, ha concesso una apertura: 'Se si presenterà qualcuno, sarò ragionevolissimo. E Sarri avrà sempre il mio grazie' . Fino al 31 maggio, ...

Chelsea e Sarri più lontani. E' nel mirino del Tottenham : Il Chelsea e Maurizio Sarri sono più lontani. Molto più lontani di una settimana fa. Il proprietario dei Blues, Abramovich, non è disposto a pagare gli 8 milioni della clausola che legano Sarri al ...

Sarri : la panchina del Chelsea è lontana - ecco i motivi : La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo manager dei Blues, oggi la stampa britannica sembra convinta che l’ex tecnico del Napoli – da settimane indicato come il favorito – sia destinato a non approdare a Londra. Tutta colpa di una lite a bordo campo di qualche anno fa con ...

Insulti omofobi a Mancini - il Chelsea frena su Sarri : La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi Insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo ...

Maurizio Sarri al Chelsea/ L'indizio social : il preparatore "al sole prima di Londra" : Maurizio Sarri al Chelsea, L'indizio social: pubblicata su Facebook foto del preparatore Massimo Nenci "al sole prima di Londra". Attenti anche al Tottenham...(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:53:00 GMT)