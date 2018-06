Sarà full-display il Samsung Galaxy S10 | ma senza notch | tecnologia in video

optimaitalia

: Sarà full-display il #SamsungGalaxyS10, ma senza notch: tecnologia in video - OptiMagazine : Sarà full-display il #SamsungGalaxyS10, ma senza notch: tecnologia in video - ValeCSF : E prima gli studenti e poi i turisti e adesso sia i turisti che quelli che vanno al mare...qualcuno in mezzo ci sar… - Sara_1083 : @Kellakiara prefabbricati full optional, soprattutto. Questi veramente pensano che vengano consegnate villette a sc… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Potrebbe non avere affatto ililS10, eventualmente pronto a montare uno schermo ad emissione sonora, di cui potrete farvi un'idea nelcaricato in basso. La tacca nera, che molti non sono riusciti a digerire, si è resa fin qui necessaria ad alcuni produttori per ospitare gli immancabili sensori frontali, come la capsula auricolare, la fotocamera anteriore ed il sensore di prossimità. Ilad emissione sonora implementato dal brand asiatico potrebbe ovviare all'inconveniente, almeno per quanto riguarda la capsula auricolare.Laè stata esibita a margine della manifestazione 'Society of Information(SID)', a bordo di quello che è sembrato essere unS9 Plus. Attraverso le vibrazioni e la conduzione ossea, ed avvalendosi con ogni probabilità del principio della piezoelettricità, lo schermo riuscirebbe a condurre il suono ...