Sara Errani non molla | Grazie per la spinta | spero di tornare prima possibile

Sara Errani - 10 mesi di squalifica per doping / Binaghi contro sentenza Tas : “Iniqua e fuori tempo” : Il Tas ha accolto il ricorso di Nado Italia sulla vicenda di Sara Errani, trovata positiva lo scorso agosto: altri otto mesi di squalifica, una multa di 4000 franchi e risultati cancellati. Il TAS non le ha concesso sconti, anzi ha aumentato la squalifica per violazione delle regole antidoping. Nado Italia ah ritenuto troppo leggera la squalifica di due mesi, quindi aveva presentato ricorso. E il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso ...

Tennis - squalificata Sara Errani. Angelo Binaghi e la FIT al fianco dell’azzurra : “Sentenza iniqua” : La squalifica inflitta a Sara Errani viene considerata ingiusta dalla FederTennis, che oggi, per mezzo del suo numero uno, esprime vicinanza all’atleta, giudicando iniqua la decisione maturata ed augurandosi che la Tennista azzurra possa presto tornare in campo per ricominciare a giocare. Parla così al sito federale il presidente della FIT Angelo Binaghi: “Il fatto che il TAS abbia emesso questa sentenza iniqua sei mesi dopo la data ...

Sara Errani tuona : “Una squalifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. Questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

Sara Errani tuona dopo la squalifica per doping - lettera fiume : “sono nauseata” : Sara Errani ha tuonato attraverso i social dopo la notizia della squalifica per altri 8 mesi a causa del caso di doping che l’ha vista protagonista Sara Errani ha parlato attraverso i suoi account social, rispondendo a seguito della squalifica per doping comminatagli dopo il ricorso della Nado Italia. 8 mesi lontano dal campo, sino all’8 febbraio. Una sentenza che a detta di Sara Errani ed anche del presidente della Fit ...

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 - mazzata per il caso doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...