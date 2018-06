Sant' Antonio | il frate dei miracoli che predicava contro gli eretici

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : tutte le immagini - i video e le frasi per fare gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

Oltre all'adeguamento alla circolare Gabrielli anche le 'prenotazioni scritte abusive' novità alla fiera di Sant'Antonio 2018 : ... banco di prova del nuovo sistema organizzativo ma anche dell'approccio che la stessa città dovrà avere nell'organizzazione di pubblici spettacoli. Giovedì sarà poi la volta della processione di Sant'...

WHATSAPP/ Etichette sui messaggi inoltrati : alert sulle catene di Sant'Antonio : WHATSAPP, arrivano le Etichette sui messaggi inoltrati: ecco cosa cambierà. Queste faranno capire al destinatario che il contenuto ricevuto non è stato ideato da chi l'ha inviato.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:02:00 GMT)

WhatsApp novità il tasto 'inoltrato' contro catene di Sant'Antonio e fake news : Rullo di tamburi perché oggi noi di Lettera35 torniamo a concentrarci sulle WhatsApp novità ! Avete capito benissimo, il quartier generale dell'app di messaggistica più famosa al mondo ha deciso di introdurre il tasto ' inoltrato ' contro le catene di Sant'Antonio e fake news . Sono finiti, dunque, i tempi d'oro per gli spacciatori di notizie false e disgrazie innumerevoli? ...

Fusione Ostellato-Fiscaglia - primo assaggio alla fiera di Sant'Antonio : Nel caso specifico, la fiera di Migliaro deve molto alla locale parrocchia, che offre gli spazi adibiti a spettacoli e ristorazione, e all'impegno volontario di Auser, Acac , Protezione Civile, e del ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant'Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) - Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant'Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Giovedì 14 giugno si sposteranno nella Chiesa di Saint Anthony of Padua a Lorain; venerdì 15 giugno alla Saint Barbara RC Church in Massilon; sabato 16 giugno nella St Joseph Church on Alliance; e domenica 17 giugno le ultime due tappe in Ohio: alla chiesa di Saint Anthon

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant’Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini giunti a salutare le Sacre Reliquie portando il totale a 19.542 passaggi. Si consideri che questo è un dato parziale che non comprende ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant’Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini giunti a salutare le Sacre Reliquie portando il totale a 19.542 passaggi. Si consideri che questo è un dato parziale che non comprende ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Giovedì 14 giugno si sposteranno nella Chiesa di Saint Anthony of Padua a Lorain; venerdì 15 giugno alla Saint Barbara RC Church in Massilon; sabato 16 giugno nella St Joseph Church on Alliance; e domenica 17 giugno le ultime due tappe in Ohio: alla chiesa di Saint Anthony of Padua in Fairport Harbor e nella St. Columba Cathedral, Youngstown.Il Canada è la destinazione del viaggio di quest’anno delle ...

Messina - il programma dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova : Inoltre da alcuni anni alla vigilia della Processione si svolge una Notte Bianca dove artisti di strada, spettacoli musicali, eventi culturali ed artistici, sport e gastronomia allietano pellegrini e ...

Bari - scomparsa Rosalba Messeni Nemagna : funerali alla chiesa di Sant'Antonio il 4 giugno : Non si sa ancora l'esito dell'autopsia, ma non sembrano esserci dubbi: Rosalba Messeni Nemagna, la 'Signora del Petruzzelli', sarebbe morta a 62 anni in seguito a cause naturali. Il magistrato ha dato ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru in crisi! Sta malissimo - si stacca sul Sant’Antonio! Ipotesi ritiro? : Fabio Aru sta attraversando un momento di crisi nera durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori sta malissimo, si è staccato dal grosso del gruppo e procede molto lentamente sul Sant’Antonio, una delle ascese della Tolmezzo-Sappada, la dura frazione odierna che chiude la seconda settimana della Corsa Rosa.-- Il sardo, che accusava un ritardo di oltre cinque minuti dalla maglia rosa Simon Yates, è in ...

Sant'ANTONIO IN VENDITA SU E-BAY/ Vuoi un frammento d'osso? 390 ' - più le spese : In VENDITA su E-BAY e su altri siti frammenti di ossa appartenuti a SANT'ANTONIO di Padova, spacciati per reliquie l'ultima frontiera della simonia ecco di cosa si tratta