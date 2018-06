Sanità nella bufera | 17 direttori dell' Iss pronti a dimettersi

Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa nella Sanità privata : Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata Decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni ...

Sanità : bimbi intossicati a Pescara - forse batterio nella carne la causa : Secondo gli esperti, la campylobatteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e la sua crescita negli ultimi 10 anni ha subito un forte incremento

Avellino - truffa e peculato nella Sanità : indagate moglie e figlie di Ciriaco De Mita : truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato mediante profitto dell’errore altrui. Sono due delle ipotesi di reato di un’inchiesta della Procura di Avellino sulla gestione dell’associazione Aias che si occupa di assistenza ai disabili, e sugli accreditamenti con gli uffici della sanità della Regione Campania, inchiesta che vede indagate la moglie e due figlie di Ciriaco De Mita, l’ex premier e sindaco di Nusco, ancora influente nelle scelte ...

Formigoni - la procura di Cremona chiede il processo : sotto accusa per tangenti nella Sanità : L'indagine riguarda la fornitura dell'acceleratore lineare 'Vero', l'apparecchiatura utilizzata per la diagnostica oncologica, acquistata dall'ospedale...

Gaza - alta tensione fra Israele e Turchia. Collasso sanitario nella Striscia : Adesso però le relazioni sono tornate ai minimi: l'evoluzione della guerra in Siria ha spinto Ankara a riavvicinarsi a Mosca, e ora Erdogan sembra deciso a prendere la testa del mondo musulmano per ...

TORNA IL "PROGETTO TRINACRIA" PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELLA STAGIONE ESTIVA PER LE ISOLE MINORI : Riparte anche per l'estate 2018 il progetto denominato "Trinacria", attivato nel 2017 dalla Regione Siciliana, e "finalizzato all'ottimizzazione DELL'ASSISTENZA SANITARIA nelle piccole ISOLE e in ...

Tangenti nella Sanità - l'ex dg Mariani ha chiesto il giudizio immediato : CREMONA - l'ex dg dell'ospedale Maggiore, Simona Mariani , ha chiesto di essere processata con il giudizio immediato per le accuse di corruzione e turbativa d'asta nell'inchiesta sul presunto giro di ...

Sindacati. Elezioni Rsu. Cgil prima in provincia nei settori della conoscenza e nella Sanità : Siamo stati in grado di far fronte ad un'offensiva senza precedenti, con spinte di sindacati corporativi che hanno contribuito a frammentare gli interessi del mondo del lavoro e della conoscenza'. ...

Detrazioni - bonus e spese sanitarie : la beffa nella dichiarazione dei redditi : Com’è noto le spese sanitarie possono essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dell’Irpef. Ciò che però non tutti sanno è che la detrazione, pari al 19%, si...

Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro : tavola rotonda all’Università degli Studi di Milano : L’Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro sarà il tema della tavola rotonda: “Cells, l’Ospedale del futuro” che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano). Un dibattito che esplora gli scenari della Sanità del futuro, indagando le relazioni tra innovazione e tecnologia e il ...

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...