Sanità | in Veneto aumentano trapianti di organi | in flessione donazioni di sangue 3

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una tendenza che deve essere invertita. Le Avis, dalla regionale alle comunali, passando per le provinciali, ce la stanno mettendo tutta, anche con una presenza sempre più forte nelle scuole oltre con una miriade di iniziative diverse. Rinnovato anche il sito www.avisvene

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Non è andata affatto meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 del 2016 a 27.920 del 2017, con un -9.42%. “Siamo di fronte a una tendenza nazionale – dice l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Luca Coletto – che va invertita con nuove azioni di sensibili

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Non sempre è possibile uniformare e nazionalizzare un fenomeno - prosegue -, a maggior ragione nel caso della Sanità pubblica dove a 20 regioni corrispondono 20 sistemi di erogazione di questo servizio primario diversi in qualità, efficienza, capillarità e professionalit

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - “Il cosiddetto metodo del “pollo di Trilussa” -una banalizzazione della statistica che in realtà è una scienza molto più complessa e precisa- è decisamente il meno adatto per descrivere fenomeni complessi. E diventa addirittura forviante se, come nel caso del rapporto C

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabil

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...

Sanità : Federfarma - in Veneto disagi per ricetta dematerializzata - ci scusiamo : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Ci scusiamo con cittadini e pazienti per i disagi ed il disservizio riscontrati in questi giorni nelle farmacie a causa del malfunzionamento del sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata. I farmacisti, come sempre, hanno cercato di sopperire con pr

Sanità : Federfarma - in Veneto disagi per ricetta dematerializzata - ci scusiamo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Solo nell’ultima settimana dalla Regione abbiamo ricevuto 6 comunicazioni che ci segnalano semplicemente i problemi tecnici che naturalmente non interessano solo noi, ma anche i medici di base che utilizzano il nostro stesso sistema informatico per inserire la ricetta. I

Sanità - Veneto : fischietti ai medici contro il rischio aggressioni : fischietti da usare per scongiurare le aggressioni: ne saranno dotati medici, infermieri e personale sanitario dell’Ulss4 ‘Veneto Orientale’ che partecipano al progetto sperimentale dopo che, nel 2017, sono raddoppiate le aggressioni rispetto al 2016, 45 contro 23. Negli ospedali dell’Ulss4 si sono verificate aggressioni verbali, spinte, ma anche schiaffi e pugni, e ad avere la peggio e’ sempre il personale medico e ...

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Ministero della Salute ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al gioco patologico e di cura dei malati di azzardo della Regione Veneto. Ne dà notizia l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin all’indomani della comunicazione ricevuta dal Ministero

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano regionale prevede attività di informazione e sensibilizzazione (a partire da baristi, tabaccai, gestori dei punti scommessa), interventi di prevenzione nelle scuole e nei centri anziani, programmi di cura e di riabilitazione, valorizzazione delle esperienze terri

Sanità : Coletto (Veneto) - da gestione accentrata 2017 tesoretto di 149 mln (2) : (AdnKronos) - “Nella delibera – fa notare l’Assessore – c’è spazio anche per oltre 7 milioni dedicati agli oneri per il superamento della sperimentazione gestionale e il conseguente rilancio del Codivilla di Cortina; c’è il riconoscimento dei costi legati alla maggiore complessità gestionale delle A

Sanità : Coletto (Veneto) - da gestione accentrata 2017 tesoretto di 149 mln : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “Un tesoretto che, abbinato ai 25 miliardi tagliati alla Sanità nazionale dai Governi succedutisi dal 2010 a oggi, pari a oltre 2 miliardi per il solo Veneto (dati certificati dalla Corte dei Conti), insieme al riconoscimento dell’equilibrio di bilancio anche nel 2017,