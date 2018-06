Samsung Gear S4 potrebbe essere disponibile nella colorazione oro

Samsung avrebbe intenzione di accorpare la famiglia Gear nella più grande Galaxy : Le fonti affermano che Samsung Gear VR sarà rinominato Samsung Galaxy VR, e il fatto che i gadget indossabili potrebbero seguire la stessa strada L'articolo Samsung avrebbe intenzione di accorpare la famiglia Gear nella più grande Galaxy proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Gear S3 si aggiornano e introducono una nuova gesture per rispondere alle chiamate : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone Tizen Samsung Gear S3 classic e frontier. Ecco le novità introdotte L'articolo I Samsung Gear S3 si aggiornano e introducono una nuova gesture per rispondere alle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni riguardanti il prossimo Samsung Gear S4 : Vi avevamo già parlato in un nostro precedente articolo di come Samsung Gear S4 si stia facendo strada verso il suo rilascio di fine anno, ed ora Nuove informazioni confermano che lo smartwatch è già in fase di sviluppo negli Stati Uniti! L'articolo Nuove informazioni riguardanti il prossimo Samsung Gear S4 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Flow si allarga : ora supporta Gear S3 - Gear Sport e le smart TV dell'azienda : Grazie alla nuova versione dell'app, infatti, il servizio è ora compatibile anche con Gear S3 e Gear Sport , datati del sistema Tizen 3.0 o versioni successive. Questo permette a coloro che hanno al ...

Samsung Gear Sport si aggiorna a Tizen OS 3.0.0.2 con alcune novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Gear Sport. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori L'articolo Samsung Gear Sport si aggiorna a Tizen OS 3.0.0.2 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Gear IconX (2018) si aggiornano potenziando i loro punti di forza : Samsung aggiorna gli auricolari Gear IconX (2018). Nessuna rivoluzione all'esperienza di utilizzo, piuttosto un affinamento delle caratteristiche peculiari L'articolo Samsung Gear IconX (2018) si aggiornano potenziando i loro punti di forza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Gear S3 si aggiorna nuovamente per migliorare la batteria : Nelle scorse ore Samsung ha dato il via ad un altro aggiornamento dedicato alla durata della batteria del Samsung Gear S3. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Samsung Gear S3 si aggiorna nuovamente per migliorare la batteria proviene da TuttoAndroid.