Primo intervento al Senato per il ministro degli Interni, Matteoche relaziona sulla vicenda migranti Aquarius. "Ringrazio la Spagna e il buon cuore del Presidente Sanchez. Mi auguro che eserciti la sua generosità anche nei prossimi giorni"."L'Italia accoglie 170mila migranti e la Spagna 16mila." E alla Francia che ci critica,dice:"Macron passi dalle parole ai fatti". E ancora: "dei morti di Stato. Non si dica che non voglio salvare, non voglio che vengano messi su un gommone per morire poi in mare".(Di mercoledì 13 giugno 2018)