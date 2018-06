Salvini rassicura i commercianti | ' La Flat tax già a partire dal 2018'

Centrodestra in tensione ma Berlusconi rassicura : «Siamo uniti - il nostro leader è Salvini» : «Non ho mai detto di voler fare un governo con i voti del Pd. Non c’è nessun contatto in atto. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona, per l'Italia e per loro, andare a nuove elezioni»...