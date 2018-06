Salvini | Ong? Stati tornino a fare Stati

Aquarius - Salvini : “Cinici noi? L’Europa faccia la sua parte. Ong? Finanziate da Soros - non mi fido” : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero ci facciano le proprie scuse. Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere", ha riferito Salvini in Senato in relazione al caso Aquarius.Continua a leggere

Aquarius naviga verso la Spagna. Salvini : “Ong devono capire che la tratta di persone deve finire” : Notte tranquilla per Nave Aquarius, che si trova davanti alle coste di Agrigento, seguendo una rotta parallela alle coste meridionali della Sicilia. Sea Watch 3 invece aspetta ancora dall'Italia l'indicazione di un "porto sicuro" per sbarcare i 41 sopravvissuti di un naufragio avvenuto ieri a 20 miglia dalla Libia.Continua a leggere

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

Così Salvini neutralizza le Ong : "Sbarchi solo da navi militari italiane" : La sinistra tuona contro Matteo Salvini. È lui "l'uomo nero", il nuovo nemico numero uno dei vari Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gino Strada e via dicendo. E, mentre i quotidiani cattolici tuonano contro "l'Italia in ostaggio", a Catania si aspetta l'arrivo della nave "Diciotti" della Guardia Costeria italiana. A bordo ci sono 937 immigrati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Quello che la sinistra mette sotto il tappeto ...

Aquarius - Salvini : “Porti resteranno chiusi per Ong e privati. Entro fine mese in Libia per missione risolutiva” : “Lo Stato deve fare lo Stato, i privati fanno altro. Non abbiamo mai negato il principio della solidarietà. Ma da questa settimana non siamo più soli. Abbiamo messo un punto fermo sulle Ong. Guardia costiera e Marina militare potranno continuare a salvare vite, ma gli altri Paesi devono continuare a darci una mano”. Così Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, dopo il caso Aquarius, entrando al vertice con il presidente del ...

Matteo Salvini blocca le altre imbarcazioni delle Ong : Porti italiani nuovamente chiusi da Matteo Salvini. “C’è una Ong tedesca che batte bandiera olandese che subirà la stessa garbata reazione

Migranti : Aquarius - la nave ong a cui Salvini ha detto no. È solo il primo di tanti casi? : La Spagna accoglierà la nave Aquarius gestita dalla ong Sos Mediterranée. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Subentrato a Mariano Rajoy, il socialista Sanchez ha aperto il porto di Valencia alla nave su cui viaggiano 629 persone tratte in salvo dalla Aquarius, fermata da Roma che ha chiuso i porti all’attracco dopo il rifiuto di Malta di accogliere i Migranti, 123 dei quali minorenni. Finisce così questo round della ...

Aquarius - Salvini : “Se ci saranno altre navi di ong straniere avremo lo stesso atteggiamento” : “La nave Aquarius stava ancora in acque territoriali maltesi, non c’era nessun problema sanitario a bordo. C’erano quattro motovedette della guardia costiera pronte ad intervenire di cui non è stato richiesto l’intervento, quindi non c’era evidentemente nessun problema”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa in Lega Nord sul tema immigrazione. “Avevamo proposto di ...

Aquarius - Matteo Salvini : 'Vittoria'. Poi rivela la vergogna della Ong : 'Li abbiamo chiamati - ma...' : Prima, il commento su Twitter, tutto con lettere maiuscole: 'VITTORIA!'. Poi, Matteo Salvini , ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega. Fari puntati, ovviamente, ...

Salvini : "L'Italia ha smesso di chinare il capo. Ong in attesa di altri migranti" : L'Aquarius continua a vagare in attesa di ricevere istruzioni sullo sbarco insieme al suo carico di 629 migranti salvati in mare. Matteo Salvini e Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture al quale spetta, eventualmente, il compito di "chiudere i porti" - per il momento non cambiano la loro linea d'azione.Oggi Matteo Salvini è tornato a parlare attraverso Facebook prendendo di mira le Ong: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong ...

Un’altra nave Ong al largo della Libia - salvati 800 migranti. Salvini : “Non chineremo il capo” : Trentacinque miglia a sud del’Italia, 27 miglia a nord di Malta. La Aquarius è ancora lì, dalla tarda sera di ieri. Con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere in attesa che tra Roma e la Valletta la situazione si sblocchi, con i 629 migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale che ora cominciano a chiedersi perchè la nave...