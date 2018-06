Salvini | non meritiamo insulti Francia

Migranti - Salvini : «Ora i francesi fanno i fenomeni - ma se chiedono scusa non c'è problema» : «I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «...

Governo - Gene Gnocchi contro Salvini : “Ecco la sua crema solare : non diventi mai nero” : “Ed ecco la ‘crema solare Salvini’: non diventi mai nero”. Gene Gnocchi, nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, ha presentato gadget e magliette del ministro dell?interno, Matteo Salvini, tra cui un fucile ad acqua. Video da La7 L'articolo Governo, Gene Gnocchi contro Salvini: “Ecco la sua crema solare: non diventi mai nero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Aquarius - Travaglio : “Evento drammatico. Conte spieghi in tv a italiani - non affidi tutto alla propaganda di Salvini” : “Aquarius? È un evento drammatico che andrebbe trattato come tale. Ci vorrebbe una dichiarazione del presidente del Consiglio Conte in televisione per spiegare agli italiani il senso di quel gesto e la strategia che intende perseguire l’Italia a livello diplomatico con l’Europa e con la Nato, soprattutto dopo il vertice che lo ha visto amoreggiare con Trump”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, ...

Lo Stato Sociale infiamma i 12 mila di piazza Maggiore tra ironia e politica : «Salvini? Non balla» : La musica de Lo Stato Sociale si mescola da subito con le parole che appaiono alle loro spalle , «il 100% di questo pubblico non è rappresentato dal governo», o che urlano al microfono. L’estate è alle porte, e la vacanza è già iniziata. Niente pinne e boccaglio, d’altronde a Bologna non c’è il mare. Ma quell’atmosfera da fine scuola, prime gite sui Colli in Lambretta e profumo di tiglio cui assuefarsi dolcemente. --Lo Stato Sociale porta la ...

Aquarius - Salvini : “Spagna? Difende le frontiere sparando - io non lo farei mai. Alla Libia porto taniche di benzina in spalla” : “Abbiamo visto che grazie ai nostri ‘no’ abbiamo cominciato a ragionare seriamente di Nordafrica e di Libia. Prima si risolve là e meglio è. Anche perché i francesi, lì per motivi economici, hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. E quindi vedremo di lavorare anche con Usa e Russia per stabilizzare il Nordafrica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aggiunge: “Il mio obiettivo è ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Salvini : “L’Italia non può essere il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini attacca i media italiani: "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia"Continua a leggere

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

Non è solo Salvini : è la (non) credibilità di chi gli si oppone : Se ad attaccare le politiche immigratorie di Salvini ci si mette un Macron oppure qualsiasi altro che in fondo appare come un "Salvini che avrebbe voluto fare il Salvini" diventa difficile pensare che l'opposizione risulti credibile. In Parlamento sono davvero pochi coloro che possono vantarsi di avere avuto un comportamento specchiato sui temi immigratori. Per questo, purtroppo, l'opposizione è qui fuori.Continua a leggere

Gelmini (FI) : "I toni di Salvini non sono i nostri" : Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, questa mattina è intervenuta nel corso della trasmissione Radio Anch'io per parlare di due argomenti: la possibilità di creare un partito unico di centrodestra e l'atteggiamento di Lega e Forza Italia sul tema dell'immigrazione. Sulla possibilità di un partito unico sostenuta da Giovanni Toti, governatore della Liguria, Gelmini commenta:"Per rispondere a Toti dico che ho stima e ...

La senatrice a vita scampata all'Olocausto : "La responsabilità e la vergogna sono dell'Ue - non di Salvini : l'Italia è stata lasciata sola" : "La Spagna accoglie più dell'Italia? Meno male che qualcuno non dice no. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose come quelle che sono successe. La responsabilità e la vergogna è dell'Europa". Così la senatrice Liliana Segre a margine della presentazione del libro "NazItalia" di Paolo Berizzi, a Milano, ha commentato il caso Aquarius e la decisione di chiudere i porti italiani ai ...

Migranti - FI : toni Salvini non nostri - ma : "L'atteggiamento e l'azione della sinistra sull'immigrazione,prima di Minniti, sono stati fallimentari.La sinistra è andata in Europa a chiedere più flessibilità sui conti pubblici in cambio di un'accoglienza non regolamentata nel nostro Paese".Così la Gelmini,capogruppo di FI a Radio Anch'io",su Rai Radio. "I toni di Salvini non sono i nostri e non abbiamo lo stesso linguaggio, però va dato atto, di aver fatto una scelta simbolica:porre con ...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti. È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...