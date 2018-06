Salvini | ' Nessun limite al contante | cedolare secca per i negozi e via l' Imu su quelli

Matteo Salvini avvia la rivoluzione fiscale : “nessun limite ai contanti” : Flat tax già nel 2018. Nessun limite all’uso del contante, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "Nessuna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in contanti”. Il Pd : “Così si favoriscono le mafie. Il M5s cosa dice?” : Cambiano i governi, ma quella frase torna sempre. Un tempo era il ritornello di Silvio Berlusconi, poi è entrato nell’azione di governo di Matteo Renzi per accontentare l’alleato Angelino Alfano e ora diventa materiale (forse di propaganda) di Matteo Salvini, il più attivo dei contraenti del governo M5s-Lega: “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». L'Eliseo : nessuna richiesta dall'Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Salvini : “Flat Tax da subito - per imprese già dal 2018 - e nessun limite all’uso dei contanti” : "Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax partendo già dal 2018 dai redditi degli imprenditori per poi arrivare alle famiglie. Fosse per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo ...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Salvini : con i 5 stelle nessun accordo formale al ballottaggio : Nuovo exploit della Lega alle Elezioni amministrative che si sono svolte domenica in 760 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, con oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Il partito di...

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

Matteo Salvini : "Nessuno toccherà le unioni civili e la legge sull'aborto" : I neo-ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno monopolizzando le prime pagine dei quotidiani con le loro partecipazioni ad eventi e manifestazioni, ma anche con interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa. In carica da appena quattro giorni, i due vicepresidenti del Consiglio sono riusciti ad assicurarsi una copertura continua e Matteo Salvini, nel giorno in cui tornerà a lavoro al Ministero dell'Interno, ha deciso di rilasciare ...