Salvini | Macron si scusi subito e accolga i 9000 migranti promessi

(Di mercoledì 13 giugno 2018) "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoparlando al Senato, riferendosi alle dichiarazioni del portavoce del partito di, En Marche, che ieri ha definito "vomitevole" la posizione dell'Italia sui."Il problema non è il derby Italia-Francia dei mondiali che peraltro ci vedono esclusi", ha detto. Il punto è che la Francia non è nella posizione di dare lezioni a nessuno in fatto di accoglienza. "Chiedo al presidentedi passare dalle parole ai fatti e accogliere iimmigrati che si era impegnato ad accogliere", ha attaccato. "L'Italia è il secondo Paese per accoglienza in tutta Europa. Noi non siamo qui per ...