“Salvini | lei…” È successo in diretta tv tra Lilli Gruber e il leader della Lega

caffeinamagazine

: RT @lucillalilla: Sig Salvini lei sa che non è possibile chiudere i porti che Toninelli dice fesseria sostenendo che lo sbarco non deve es… - Lgiova66 : RT @lucillalilla: Sig Salvini lei sa che non è possibile chiudere i porti che Toninelli dice fesseria sostenendo che lo sbarco non deve es… - lucillalilla : Sig Salvini lei sa che non è possibile chiudere i porti che Toninelli dice fesseria sostenendo che lo sbarco non d… - machediscorsi : Grandi domande e molto incisive della Gruber. 'Salvini, lei è razzista?' 'No' -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Da una parte la Francia che ci va giù pesante, con la Farnesina che convoca l’ambasciatore transalpino. Dall’altra la Spagna del neo premier Sanchez che tenera non è. In mezzo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un momento non facile per il segretario leghista che ieri sera si è dovuto difendere anche dalle punture didurante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Benvenuto Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio, Ministro degli Interni e segretario. Non sarà un po’ troppo per fare bene tutto?”, esordisce la giornalista che incassa la risposta di Salvini che, senza scomporsi, la gela con poche parole: “Anche mia mamma era moglie, figlia, sorella e riusciva a fare tutto bene”. La replica è stata immediata: “Ma noi donne, si sa, siamo multi-tasking”, prova a ribattere la conduttrice e Salvini non molla: “Ma ...