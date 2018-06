Salvini | Italia ora è centrale | possibile riforma Ue su migranti

Richiedenti asilo in Italia - Salvini spiega il suo progetto : Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sostiene che un “risultato importante per tutti gli Italiani”, “è stato portato a casa”, “abbiamo risvegliato l’Europa”. “Io oggi ho parlato con il ministro tedesco Horst ...

Aquarius - Travaglio : “Evento drammatico. Conte spieghi in tv a italiani - non affidi tutto alla propaganda di Salvini” : “Aquarius? È un evento drammatico che andrebbe trattato come tale. Ci vorrebbe una dichiarazione del presidente del Consiglio Conte in televisione per spiegare agli italiani il senso di quel gesto e la strategia che intende perseguire l’Italia a livello diplomatico con l’Europa e con la Nato, soprattutto dopo il vertice che lo ha visto amoreggiare con Trump”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, ...

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Salvini : “L’Italia non può essere il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini attacca i media italiani: "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia"Continua a leggere

Salvini divide Forza Italia : Un dualismo che spesso sfocia, sotto traccia, in un vero e proprio scontro con ripercussioni sulla linea politica del partito. La lettera di Berlusconi sembra essere una rivendicazione del ruolo e ...

Salvini : no Italia campo profughi Europa : 20.47 "Ci vuole solidarietà europea, le navi non possono arrivare tutte in Italia". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a 'Otto e mezzo', sottolineando: "Nel Mediterraneo circolano soli navi di Ong straniere". "L'Italia non può essere il campo profughi d'Europa". Poi afferma: "Il Paese più in torto con noi è la Francia", che ha preso finora solo 640 immigrati.E rivolgendosi a Macron: "Se hai il cuore d'oro come dici, domani ti daremo le ...

Salvini divide Forza Italia : Raccontano che Silvio Berlusconi abbia deciso di scrivere di getto e inviare al 'Corsera' senza alcun preavviso la lettera con la quale annunciava di 'rivoluzionare' di Forza Italia. Domenica, nella ...

Varoufakis : “Combatteremo i razzisti ovunque. Salvini porta in Europa e in Italia nuova occasione per il fascismo” : “Combatteremo i razzisti nell’acqua, nei porti e l’establishment a Bruxelles che sta creando la situazione per far arrivare i razzisti al governo”. Lo ha detto Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco e leader del movimento politico europeo DiEM25, intervenuto a Roma al presidio informale Baobab Experience. “Dopo il 2015 l’Europa si è inimicata la propria anima. Oggi Salvini dichiara guerra alla civiltà e porta in Europa e in ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite. Merkel : senza unità l'Ue esplode : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

