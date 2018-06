: Assolutamente. Francesi sono gli ultimi a poter dare lezioni. E il @pdnetwork lo deve dire con chiarezza. Ciò non t… - CarloCalenda : Assolutamente. Francesi sono gli ultimi a poter dare lezioni. E il @pdnetwork lo deve dire con chiarezza. Ciò non t… - annatrieste : Lungi da me difendere Salvini sui migranti ma i francesi che parlano di 'Italia vomitevole' dopo quello che hanno f… - TgLa7 : #Migranti: Salvini: francesi fenomeni,ma respinti 10mila. 'In Nordafrica paghiamo instabilita' portata proprio da Parigi' -

"Ifanno i fenomeni ma hanno respinto più di 10 mila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini". Lo scrive su Fb il ministro dell'Interno. "Sommessamente -aggiunge- ricordo che, sul fronte Nord Africa, tutti paghiamo l' instabilità portata proprio daiin Libia e a sud della Libia". Poi, ricordata la centralità italiana in Ue e nel Mediterraneo, apre uno spiraglio:"Se iavranno l'umiltà di chiedere, pari e patta, amici come prima, si lavora in tutte le sedi"(Di mercoledì 13 giugno 2018)