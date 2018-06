Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...

Salvini : flat tax già dal 2018 - prima imprenditori poi famiglie : Roma, 13 giu. , askanews, - "Riduzione delle tasse, impegno a non aumentare Iva e accise e a impostare la rivoluzione fiscale impostata sulla tariffa unica, la flat tax, partendo già dal 2018 dai ...

MATTEO Salvini - “FLAT TAX GIA’ NEL 2018”/ Poi aggiunge : “Via l’Imu dai negozi sfitti” : MATTEO SALVINI, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Matteo Salvini gioca d'anticipo : 'Flat tax già nel 2018' : gioca d'anticipo Matteo Salvini e annuncia che la flat tax partirà già quest'anno e non nel 2019 come era stato detto. 'Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel ...

Salvini : no limiti al contante - subito flat tax e quota 100 - stop Imu negozi sfitti : Nessun limite all'uso del contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa ...

Salvini : nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax : Il ministro dell'Interno parlando all'assemblea di Confesercenti ribadisce l'obiettivo del governo di smontare la legge Fornero: 'subito quota 100' - 'Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ...

Salvini : “Flat Tax da subito - per imprese già dal 2018 - e nessun limite all’uso dei contanti” : "Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax partendo già dal 2018 dai redditi degli imprenditori per poi arrivare alle famiglie. Fosse per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo ...

Flat tax - Salvini : rivoluzione da 2018 : 11.48 "Ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla Flat tax".Così il ministro degli Interni e vicepremier, Salvini. "Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel programma" "Fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa in denaro contante", ha detto all'assemblea di Confesercenti. "Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è la follia ...

Salvini : smantellare Fornero - avviare Flat tax in 2018 - stop Imu... : Il governo vuole mettere mano alla riduzione della pressione fiscale già da quest'anno, togliere l'Imu sui negozi sfitti e arrivare alla riforma delle pensioni che consenta di uscire dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Salvini : "La flat tax partire già nel 2018 E toglierei i limiti sui contanti" : Matteo Salvini ha le idee chiare sulla riforma fiscale che l'esecutivo ha già messo in cantiere. Tra i provvedimenti in prima linea c'è di certo la flat tax e il ministro degli Interni, intervenendo ...

Matteo Salvini - "Flat tax e quota 100 da subito"/ Governo - "Prima redditi degli imprenditori - poi le famiglie" : Matteo Salvini, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Salvini : "Rivoluzione Flat tax già dal 2018" : "Non vengo a vendere propositi ma a ricordare quello che abbiamo scritto anche nel contratto di governo" con l'impegno "a non aumentare Iva e accise ma anche a impostare già nel 2018 la rivoluzione ...

Confesercenti - Salvini : "RIvoluzione fiscale già dal 2018 - impegno su Iva e flat tax" : ROMA - 'Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla ...

Salvini e la Flat Tax : «Già nel 2018 la rivoluzione fiscale. Per me nessun limite all'uso dei contanti» : «Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla Flat ...