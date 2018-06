Salvini critica la Rai alla vigilia delle nomine del cda ' Contro di noi tg da anni 20 e

Governo - Minniti : “Salvini? Doveva andare in Calabria per omicidio di Soumaila”. E critica Conte : “Salvini? Nei giorni della formazione del Governo ha postato il video di un immigrato che spennava un piccione in strada. Sono un animalista convinto, ma c’è una radicale differenza tra lo spennare un piccione e colpire alla testa una persona inerme che non ha altra colpa se non quella di aver tutelato e difeso i suoi compagni“. Sono le parole dell’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, ospite di Piazzapulita (La7). ...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Salvini e Di Maio filo interrotto. Salvini critica Di Maio - ma aggiunge : "Se smette di polemizzare - io sono pronto" (di G. Cerami) : Il filo diretto via telefono tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è interrotto dopo cinquanta giorni di contatti quasi quotidiani. Le parole del leader leghista riassumono il suo pensiero del capo grillino: "Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori".Solo gli emissari di uno e dell'altro nel pomeriggio si sono sentiti per capire quanto il capo ...