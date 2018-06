Salvini | Conte legittimato a non andare da Macron | se lo decide

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

Migranti - Salvini in Senato : «Senza scusa - per me Conte non vada a Parigi» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Aquarius - Salvini : ‘Vertice Macron-Conte da annullare? Francia chieda scusa’. E su Tlc al M5s : ‘Berlusconi deluso? Tutto ok’ : “Vertice Macron-Conte da annullare? Se i francesi avranno l’umiltà di chiedere scusa, amici come prima. Però gli insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non li accettiamo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confesercenti, sullo scontro diplomatico e politico tra Italia e Francia. “M5s commissariato con il Cipe a Giorgetti? Ma no, loro vogliono vederci chiaro su ...

Aquarius - Travaglio : “Evento drammatico. Conte spieghi in tv a italiani - non affidi tutto alla propaganda di Salvini” : “Aquarius? È un evento drammatico che andrebbe trattato come tale. Ci vorrebbe una dichiarazione del presidente del Consiglio Conte in televisione per spiegare agli italiani il senso di quel gesto e la strategia che intende perseguire l’Italia a livello diplomatico con l’Europa e con la Nato, soprattutto dopo il vertice che lo ha visto amoreggiare con Trump”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Aquarius - Salvini riferisce al Senato mercoledì. Marcucci (Pd) : “Avevamo chiesto che riferisse il presidente Conte” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferirà domani alle 11,15 in Senato sulla vicenda della nave Aquarius. L’informativa è stata chiesta dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci ed è stata accolta dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – dice Marcucci – in realtà verrà il ministro dell’ Interno Matteo Salvini questo ci dice molto su chi ...

I cattolici pro immigrazione contestano Salvini per l'Aquarius : Il cardinale Montenegro, che è l'arcivescovo di Agrigento, è stato ancor più diretto, se possibile, parlando di 'sconfitta della politica'. 'L'Europa - ha affermato il porporato italiano - deve ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo : vertice Conte-Di Maio-Salvini a P. Chigi - stretta su nomine : Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Terminato il vertice dei ministri economici a Palazzo Chigi, a stretto giro dovrebbe iniziarne un altro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro della riunione, viene spiegato, la nomina di viceministri e sottosegretari, una partita che il Governo conta di chiudere da qui alle prossime ore. Il Cdm per ufficializzare le nomine dovrebbe dunque ...

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Sull'immigrazione M5s schiacciato sulla Lega. Conte - Di Maio e Toninelli sposano la linea Salvini : Nel primo pomeriggio Luigi Di Maio scende nella barberia della Camera. Mezz'ora di seduta, una ventina di giornalisti ad attenderlo. Quando esce, si infila velocemente dentro l'ascensore che lo porta al palazzo dei gruppi. Non mezza parola. Tempo una manciata di minuti ed eccolo palesarsi su Facebook. E rispondere da quella tribuna alle domande sull'imbarcazione Aquarius, 629 persone a bordo, alla quale il tandem Matteo Salvini – Danilo ...

