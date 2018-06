Salvini al Senato sul caso Aquarius | Sono stufo di questi morti di

Matteo Salvini - cartelli Pd di protesta al Senato/ Video - "Non mi dà fastidio Macron - figurarsi questo" : Matteo Salvini, cartelli Pd di protesta al Senato. Video, il ministero dell'Interno replica col sorriso: "Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci questo"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:21:00 GMT)

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Roma convoca l'ambasciatore francese : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Aquarius - Salvini riferisce al Senato Diretta video : L’informativa del ministro a Palazzo Madama. Sui migranti è intanto scontro tra Roma e Parigi; Macron accusa l’Italia di «cinismo e irresponsabilità»; «non accettiamo lezioni ipocrite», replica

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia | : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Nave Aquarius - Salvini riferisce in Senato. Scontro Italia-Francia - : Atteso in mattinata l'intervento del Ministro dell'Interno. Non si placa la polemica con Macron. Intanto la Nave ha lasciato le coste maltesi ed è diretta verso Valencia

Aquarius - Salvini riferisce al Senato mercoledì. Marcucci (Pd) : “Avevamo chiesto che riferisse il presidente Conte” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferirà domani alle 11,15 in Senato sulla vicenda della nave Aquarius. L’informativa è stata chiesta dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci ed è stata accolta dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – dice Marcucci – in realtà verrà il ministro dell’ Interno Matteo Salvini questo ci dice molto su chi ...

Aquarius - Salvini domani parla a Senato : ANSA, - ROMA, 12 GIU - domani alle 11 il ministro dell'interno Matteo Salvini riferirà in Aula al Senato sulla vicenda Acquarius. E' questo, secondo fonti parlamentari, l'orientamento della conferenza ...

Aquarius - domattina alle 11 - 15 Salvini riferisce in Senato : Roma, 12 giu. , askanews, - E' stata fissata per domani mattina alle 11,15 l'informativa del ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini in aula al Senato sulla vicenda Aquarius 12 giugno 2018 ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Matteo Salvini ai giornalisti in Senato : "Non siamo stati eletti per far scattare l'aumento dell'Iva" : "Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l'Iva e le tasse". Così Matteo Salvini, rispondendo alla domande dei cronisti al Senato. "L'unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l'intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Quanto ai migranti ...

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

Governo - gli otto senatori grillini che faranno cadere il Salvini-Di Maio : Sei senatori . La maggioranza è tutta lì. Quello è il margine di 'vantaggio' di cui Lega e M5S godono a palazzo Madama. E Il Fatto Quotidiano scende nelle pieghe della compagine 5 Stelle, fatta da 109 ...

Salvini-Di Maio - a Palazzo Madama una maggioranza di soli 9 senatori : Si fa presto a dire ' maggioranza ': se Matteo Salvini e Luigi Di Maio riusciranno a formare un governo, avrebbero numeri risicatissimi al Senato , in uno scenario che richiama quello dei 'pannoloni', ...