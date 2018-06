Salvini al Senato | Sono stufo di questi morti di Stato

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Sosteniamo Roma - non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

##Salvini al Senato : parlo a nome popolo - aspetto scuse Francia : Roma, 13 giu. , askanews, 'Non siamo mai stati così centrali ed asoltati', ha sottolineato ancora il vicepremier. Ed ora 'se l'Europa c'è batta un colpo o taccia per sempre'. Lo ha dichiarato il ...

Salvini al Senato sul caso Aquarius<br>"Sono stufo di questi morti di Stato" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Oltre a snocciolare numeri, ha anche fatto un discorso abbastanza accorato sul suo impegno a salvare donne e bambini, a offrire un futuro certo ai rifugiati "veri" e allo stesso tempo a combattere il business dell'immigrazione, che va dagli scafisti che partono con i gommoni già sgonfi perché sanno che poi qualcuno andrà a salvare i migranti, agli ...

Matteo Salvini - cartelli Pd di protesta al Senato/ Video - "Non mi dà fastidio Macron - figurarsi questo" : Matteo Salvini, cartelli Pd di protesta al Senato. Video, il ministero dell'Interno replica col sorriso: "Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci questo"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:21:00 GMT)

Aquarius - Salvini riferisce al Senato Diretta video : L’informativa del ministro a Palazzo Madama. Sui migranti è intanto scontro tra Roma e Parigi; Macron accusa l’Italia di «cinismo e irresponsabilità»; «non accettiamo lezioni ipocrite», replica

Aquarius - Salvini riferisce al Senato mercoledì. Marcucci (Pd) : “Avevamo chiesto che riferisse il presidente Conte” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferirà domani alle 11,15 in Senato sulla vicenda della nave Aquarius. L’informativa è stata chiesta dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci ed è stata accolta dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – dice Marcucci – in realtà verrà il ministro dell’ Interno Matteo Salvini questo ci dice molto su chi ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Matteo Salvini ai giornalisti in Senato : "Non siamo stati eletti per far scattare l'aumento dell'Iva" : "Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l'Iva e le tasse". Così Matteo Salvini, rispondendo alla domande dei cronisti al Senato. "L'unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l'intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Quanto ai migranti ...